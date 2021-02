Einmal rund um die Krombachtalsperre wandern

Parken: Es gibt vier Möglichkeiten, um für eine Rundwanderung um die Talsperre zu parken: Sowohl an den Campingplätzen in Mademühlen als auch in Rehe gibt es außerhalb der Anlagen kostenlose Stellplätze. Darüber hinaus wird oberhalb von Rehe auf dem Weg zum dortigen Campingplatz geparkt. Darüber hinaus gibt es auch in Mademühlen Parkmöglichkeiten. Das verändert Start und Ziel, da zunächst ein etwa 1000 Meter langer Weg zur eigentlichen Runde gelaufen werden muss.

Anfahrt: Je nach Parkplatz über Hohenroth und Rehe oder über Mademühlen.

Strecke: Der befestigte Weg kann das ganze Jahr über genutzt werden.

Gastronomie: Abseits von Corona auf beiden Campingplätzen und in Rehe.