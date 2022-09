Erna Ruhs feiert in Driedorf den 100. Geburtstag

Jetzt teilen:

DRIEDORF - 1922. Der Erste Weltkrieg war gerade einmal vier Jahre vorbei, die Sowjetunion wurde gegründet und die schlimmste deutsche Währungskrise stand unmittelbar bevor. In Deutschland herrschten Armut und Not als Folge hoher Preise und niedriger Löhne, als die Wahl-Driedorferin Erna Ruhs, geborene Warscheid, in dem Eifel-Dörfchen Bettenfeld geboren wurde.

Die Familie mit Vater, Mutter und fünf Kindern betrieb auf sechs Morgen Land hauptberuflich Landwirtschaft mit fünf Kühen und ein paar Schweinen. Während ihre Brüder Berufe lernten, blieb sie mit ihrer Schwester Maria zu Hause und half bei der täglichen Arbeit. Das sogenannte Pflichtjahr leistete die Jubilarin beim Reichsarbeitsdienst (RAD) in Driedorf ab. In dieser Zeit lernte sie ihren späteren Ehemann Werner Ruhs kennen.

"Er war und ist noch immer meine große Liebe", sagte die Jubilarin. Er wurde zur Marine eingezogen und kam in Italien in englische Gefangenschaft, die er in Ägypten verbrachte. Erna Ruhs wartete drei Jahre lang auf seine Wiederkehr. Drei selbstgemalte Grußkarten aus dieser Zeit sind ein großer Schatz, der gut verwahrt wird. Kurz nach der Verlobung, wurde 1949 geheiratet und kurze Zeit später zog das junge Paar mit einem Schweinchen, ein paar Hühnern, Mehl, Kartoffeln und Viehfutter per Lkw nach Driedorf in das kleine Haus seiner Schwester.

Dort wohnten sie fünf Jahre lang zusammen mit sechs Erwachsenen und sechs Kindern, bis das eigene Eigenheim ganz in der Nähe entstand. Werner Ruhs, der sich vom technischen Zeichner zum Ingenieur auf der Burger Hütte hochgearbeitet hatte, war mittlerweile Vater dreier Kinder. Er starb viel zu früh, im Alter von 75 Jahren, und das liegt auch schon 25 Jahre zurück. Die Gartenarbeit war ihr Metier und die erledigte sie so gut, dass die Familie sich selber versorgen konnte.

Heute genießt Erna Ruhs ihr schönes Zuhause bei der täglichen Lektüre der Zeitung. Der Fernseher wird nicht vor 20 Uhr eingeschaltet. Die Nachrichten lässt sie sich so gut wie nie entgehen. Sohn Peter Ruhs umsorgt die Mutter liebevoll, und seine Kochkünste lobt die Mama in den höchsten Tönen. Heute gratulieren neben den Verwandten aus Driedorf und der Eifel auch fünf Enkel, drei Urenkel und vier Ururenkel.