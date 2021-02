Erst Driedorf, dann Münchhausen: Zweiter Einbruch bei Wehr

Erneut Einbruch bei Driedorfs Feuerwehr: Diesmal hat es das Gerätehaus in Münchhausen getroffen. Archivfoto: Siegfried Gerdau

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DRIEDORF-MÜNCHHAUSEN - Driedorf-MünchhausenSchon wieder: Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage sind Unbekannte in ein Feuerwehrgebäude in der Gemeinde Driedorf eingebrochen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Nach dem Driedorfer Gerätehaus war nun das in Münchhausen betroffen.

Die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Samstag gegen 14.30 Uhr und Dienstag gegen 18.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren brachen sie Spinde und Schließfächer auf.

Nach einer ersten Einschätzung ließen die Einbrecher keine Wertsachen mitgehen. Die Höhe der durch den Einbruch entstandenen Schäden kann momentan noch nicht beziffert werden. Mögliche Hinweise zu den Dieben nimmt die Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50 entgegen. Wie die Herborner Polizei bereits am Montagnachmittag mitgeteilt hatte, hatten unbekannte Täter zwischen Donnerstag und Freitagnachmittag vergangener Woche einen Einbruch in das Driedorfer Feuerwehrgerätehaus verübt.

Bürgermeister verurteilt

die Tat "auf das Schärfste"

Als der zweite Vorfall am Dienstagabend bekannt wurde, befand sich Bürgermeister Carsten Braun (CDU) gerade in der Sitzung der Gemeindevertretung im Driedorfer Bürgerhaus und sagte mit Blick auf die Einbrüche: "Ich will mir ein Zusammentreffen in dieser Situation gar nicht vorstellen, wenn nachts Einsatzkräfte alarmiert werden, die sich auf den Einsatz fokussieren sollten." Er verurteile die zwei Taten "im Namen von uns allen auf das Schärfste".