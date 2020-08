Erst in Seilhofen wandern, dann Honig schlecken

Schmuckstück: Die Seilhofener und Rodenberger Backesbäcker servieren am Samstag, 29. August, frisches Brot aus dem renovierten Salver Backhaus. Archivfoto: Seilhofener Backesbäcker

Herborn/Driedorf-Seilhofen (red). Der Verein der Freunde der Flora Herbornensis lädt für Samstag, 29. August, zu einer Exkursion ein. Simone Granzow, Imkerin aus Seilhofen, macht auf dem ein bis zwei Stunden dauernden Rundgang auf Pflanzen aufmerksam, die von Bienen oft und gerne besucht werden. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Schießplatz in Herborn oder um 14.30 Uhr in Seilhofen. Anmeldungen unter Telefon 0 27 72-5 12 51 sind erforderlich. Im Anschluss an die Wanderung verkaufen die örtlichen Backesbäcker frisches Backesbrot, für das beim Anmelden eine Bestellung empfohlen wird. Zudem gibt es eine Verköstigung mit Backesbrot und Seilhofener Honig.