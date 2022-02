Felix Voigt tritt in Driedorf gegen Amtsinhaber an

In Driedorf steht nun der zweite Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 8. Mai fest. Foto: Christian Hoge

DRIEDORF - Nun steht der zweite Kandidat fest: Felix Voigt, der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, tritt zur Bürgermeisterwahl am 8. Mai an. Zuvor hatte Amtsinhaber Carsten Braun (CDU) angekündigt, sich erneut zu bewerben.

Die Driedorfer Sozialdemokraten nominierten Voigt am Mittwoch in ihrer Mitgliederversammlung einstimmig. Der 30-Jährige lebt im Ortsteil Mademühlen. Vorsitzender des Ortsvereins ist er seit September des vergangenen Jahres. Der zweifache Vater arbeitet beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr als Sachbearbeiter.

Felix Voigt (SPD) kandidiert als Bürgermeister in Driedorf. (Foto: SPD Driedorf)

Es sei ein großes Anliegen gewesen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, zwischen mehreren Personen - statt zwischen "Ja" und "Nein" - zu wählen, erklärte Voigt. Sein Ziel sei "diese Gemeinde zu stärken und sie nach dem Willen ihrer Bewohnerinnen und Bewohner zu gestalten". Er wolle Garant für eine "solide Gemeindeverwaltung", eine "weitsichtige Planung" und die Umsetzung der Interessen der Menschen in der Westerwaldgemeinde sein.

Sollte Voigt zum Bürgermeister gewählt werden, würde er in die Fußstapfen weiterer Sozialdemokraten traten. Vor dem Amtsantritt von Carsten Braun im Jahr 2016 gab es auf dem Westerwald vier Jahrzehnte lang Rathauschefs der SPD.

Friedhelm Kessler war der erste Bürgermeister seit der Gebietstreform 1977, ehe 1996 der heutige Landrat Wolfgang Schuster folgte - erstmals nach einer Direktwahl. Wolfgang Kühn (2007 bis 2010) und Dirk Hardt (2010 bis 2016) bekleideten das Amt ebenfalls.

Die Frist für Bewerbungen zur Bürgermeisterwahl endet in zweieinhalb Wochen - am Montag, 28. Februar, um 18 Uhr. Bisher gibt es keine weiteren Kandidaten. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, würde diese drei Wochen nach dem 8. Mai, also am 29. Mai, stattfinden. Die aktuelle Amtszeit von Rathauschef Braun endet am 31. Oktober.