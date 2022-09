Franz neue stellvertretende Leiterin für Westerwaldschule

Ist neue kommissarische stellvertretende Leiterin der Westerwaldschule in Driedorf: Sabrina Franz. Foto: Westerwaldschule Driedorf

Jetzt teilen:

DRIEDORF - Sabrina Franz ist neue kommissarische stellvertretende Leiterin der Westerwaldschule in Driedorf. Schulamtsdezernentin Ines Gräfe überreichte ihr kürzlich die entsprechende Urkunde. Franz engagiert sich seit dem Schuljahr 2021/2022 in Driedorf. In dieser Zeit übernahm sie etliche Aufgaben als Medienbildungsbeauftragte und gestaltete den Stunden- sowie den Vertretungsplan mit. Zuvor war Franz Studien- und später Oberstudienrätin am Peter-Paul-Rubens-Gymnasium in Siegen, an dem sie bereits der stellvertretenden Schulleitung zugearbeitet hat.

Nun ist sie zurück in Hessen. Franz hat ihr Abitur am Johanneum-Gymnasium in Herborn "gebaut". Ihr Referendariat hat sie an der Goetheschule in Wetzlar mit den Fächern Mathematik, Politik und Wirtschaft sowie Wirtschaftswissenschaften absolviert.