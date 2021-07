Fußballtest wird zum Benefizspiel

Freut sich über die Finanzhilfe aus der Spendenaktion: Walter Rademacher, der Bürgermeister von Ahrbrück. Archivfoto: Lukas Görlach

DRIEDORF/AHRBRÜCK - Driedorf/Ahrbrück (red). Die Berichte und Bilder der von der Flutkatastrophe zerstörten Orte in der Eifel gingen dem Turn- und Sportverein (TuS) 1910 Driedorf nahe. Für den Verein war klar: Er will den Menschen in Ahrbrück und Hönningen helfen.

Kurzerhand beschloss der Vorstand, ein anstehendes Fußballtestspiel gegen den rheinland-pfälzischen A-Ligisten Sportfreunde Schönstein zu einem Benefizspiel umzugestalten. Etwa 70 Zuschauer wohnten dieser Begegnung im Höllkopfstadion bei.

"Aus der Gemeinde Driedorf bekamen wir vom Hofgut Grün und der Bäckerei Homberg kostenlose Unterstützung in Form von Bratwurst und Brötchen, was ebenfalls Erlöse für die Spende ergab", berichtete der TuS-Vorstand. "Was uns besonders zu diesem kurzfristigen Benefizspiel bewegt hat, ist die Tatsache - wie auch im Artikel vom Mittwoch im Herborner Tageblatt erwähnt -, dass durch den direkten Spendenaufruf an den dortigen Bürgerverein das gespendete Geld direkt an den betroffenen Orten ankommt, wo es jetzt dringend und schnell gebraucht wird", sagt Schatzmeister Reinhard Eisenkrämer namens des Vorstands.

Spenden für die Opfer in

Ahrbrück und Hönningen

Bürgerverein Ahrbrück e.V. DE36 5775 1310 1000 5628 41

paypal.me/BuergervereinAhrbr

"Wir können nur hoffen das sich noch mehr Leser der VRM in den hiesigen Lokalzeitungen diesem Spendenaufruf anschließen! Für uns vom TuS 1910 Driedorf war es auf jeden Fall eine selbstverständliche und herzliche Angelegenheit, diese konkrete Krisenregion mit unserer Spende zu unterstützen trotz vieler Herausforderungen in der heutigen Zeit und anderen Problemen."

Auch sportlich geht es am Ende für den TuS gut aus

Letztendlich konnte der Verein 809,08 Euro an den Bürgerverein Ahrbrück überwiesen. Und sportlich ging das Benefizspiel für den TuS Driedorf ebenfalls gut aus: Er gewann die Partie mit 1:0.