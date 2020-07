Gabriele Dietrich geht an der Westerwaldschule in Ruhestand

Auf Wiedersehen: Gabriele Dietrich (l.) erhält an der Driedorfer Westerwaldschule, an der sie über 30 Jahre lang tätig war, von Schulamtsdirektorin Ines Gräfe zum Abschied Blumen und die Urkunde zur Pensionierung. Foto: Westerwaldschule Driedorf

Driedorf (red). Die Westerwaldschule Driedorf verabschiedete am letzten Schultag vor den Sommerferien ihre langjährige Schulleiterin Gabriele Dietrich in den wohlverdienten Ruhestand.

Die Feierstunde fiel aufgrund der Corona-Rahmenbedingungen deutlich kleiner aus, als es sich die Schulgemeinde gewünscht hätte. Auf Ehrengäste, Eltern und Schüler musste weitgehend verzichtet werden. Einzig Schulamtsdirektorin Ines Gräfe war gekommen, um Dietrich zum Abschied Blumen und die Urkunde zur Pensionierung zu überreichen.

Sie würdigte den Werdegang der Schulleiterin in einem biografischen Rückblick und bemerkte, dass mit ihr eine "moderne Führungsfigur" nun die Schule verlasse.

Als Frau, die die "Schnittmengen" zwischen Schule und Gemeinde erkannt und die Zusammenarbeit weiterentwickelt habe, würdigte der Driedorfer Bürgermeister Carsten Braun die Kooperation mit der Gesamtschule.

Der stellvertretende Schulleiter Dr. Wolfgang Faust hob in seiner Rede die gute Zusammenarbeit in der Schulleitung hervor. Gabriele Dietrich sei eine Chefin gewesen, die im Team die Belange der Schule vorangebracht habe. Er nannte dabei den Ausbau des Ganztagprofils der Schule, die veränderte Rhythmisierung und den Ausbau des Schwerpunktklassenkonzepts.

Moderne Führungsfigur beendet ihre Laufbahn

Die in Herborn geborene Schulleiterin studierte Lehramt für Deutsch und Englisch an Haupt- und Realschulen und absolvierte ihr Referendariat an der Comenius-Schule in ihrer Geburtsstadt. Dann zog es sie beruflich für einige Jahre nach Visselhövede in Niedersachsen, bevor sie im Jahr 1988 an die Westerwaldschule nach Driedorf versetzt wurde, weil man dort dringend Englischlehrer benötigte. Hier erwarb sich Dietrich schnell Anerkennung bei Kollegen, Eltern und Schülern, sodass sie 2000 mit Schulleitungsaufgaben betraut wurde und 2002 die Stufenleiterstelle für die Jahrgänge 7 bis 10 übernehmen durfte. Auch an der Erweiterung und konzeptionellen Gestaltung der Mediothek war Gabriele Dietrich maßgeblich beteiligt. Als 2011 die Schuleiterinnenstelle neu zu besetzen war, entschied sie sich, sich für den Chefsessel an der Integrierten Gesamtschule zu bewerben. Ihr Antrieb war ihr Gestaltungswille und der Wunsch, das Bildungsangebot für alle Schüler der Region attraktiv weiterzuentwickeln. Insgesamt blickt sie nun auf über 30 Jahre an der Schule zurück.

Personalrätin Tanja Fehling übergab zum Abschied das Geschenk des Kollegiums: ein Mosaikbild, bei dem die Fotos der Kollegen ein Wohnmobil bilden. Dies verweist auf Dietrichs große Leidenschaft, Deutschland und Europa mit dem Camper zu bereisen.

Die scheidende Schulleiterin betonte, dass sie gerne mit dem Kollegium zusammengearbeitet habe und appellierte an die Schulgemeinde trotz bürokratischer Vorgaben, die gute Laune nicht zu verlieren und sich motiviert den zukünftigen Aufgaben von Schule zu widmen.