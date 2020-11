Gelbe Tonnen für Driedorf und Haiger

Gelber Deckel, graue Tonne: Seit Anfang November erhalten die Haushalte im Lahn-Dill-Kreis die neuen Behälter. Noch bis zum 20. November läuft die Verteilung in der Gemeinde Driedorf und in der Stadt Haiger. Foto: AWLD

DRIEDORF/HAIGER - Seit Anfang November lässt die Abfallwirtschaft des Lahn-Dill-Kreises in den Kommunen im Kreisgebiet Gelbe Tonnen für die Sammlung von Leichtverpackungen verteilen. Die Tonnen ersetzen ab 2021 den Gelben Sack. In dieser Woche läuft die Verteilung der Gelben Tonnen in Driedorf und Haiger. Wichtig: Geleert werden die neuen Behälter jedoch erst ab 1. Januar 2021. Bis dahin sollten die Bürger weiterhin die Gelben Säcke benutzen. Für Fragen zur Gelben Tonne wurde eine Hotline eingerichtet. Sie ist unter Telefon 08 00-1 01 58 60 zu erreichen. Fragen kann man per E-Mail an kommunal-mittelhessen@knettenbrech-gurdulic.de senden. Weitere Informationen zur Gelben Tonne gibt es im Internet unter www.awld.de