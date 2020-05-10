Sonntag,
10.05.2020 - 19:58
1 min
Halle am Heisterberger Weiher bald fertig
Bis zum September sollen die Arbeiten an der Stelle des 2016 abgebrannten Gebäudes abgehakt sein.
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
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