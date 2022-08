Halle brennt in Driedorf - Feuer unter Kontrolle

Die Feuerwehr ist zu Hallenbrand in Driedorf ausgerückt. Symbolfoto: Gerhard Seybert/Fotolia

DRIEDORF - In Driedorf ist es am Mittwoch zu einem Brand in einer größeren Halle eines Gewerbebetriebs gekommen. Nach Polizeiangaben hat die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle.

Das Feuer wurde gegen 16.30 Uhr bemerkt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Zwei Mitarbeiter des Betriebs hätte sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

Nach ersten Informationen soll der Akku eines E-Staplers in Flammen aufgegangen und Ausgangspunkt für das Feuer gewesen sein.

Weitere Informationen folgen.