Hat die Oma mit der Familienbibel ein Vermögen hinterlassen?

RENNEROD - Alte Bücher und Handschriften können wertvoll sein. Gleiches gilt für Bilder. Das Alter allein ist aber nicht entscheidend. Wer wissen möchte, ob er vielleicht ein "altes Schätzchen" zu Hause im Regal stehen oder an der Wand hängen hat, kann sich am Samstag, 27. November, ab 10 Uhr in der "Büchersprechstunde" im Antiquariat Lang in Rennerods Hauptstraße 71 zum Nulltarif kundig machen.

Eigentümer alter Bücher und anderer Kunstwerke erhalten dort Informationen über Bedeutung, Erhalt und den aktuellen Schätzwert dieser Sammelstücke. Von der Beschreibung des Zustandes bis zur historischen Eingliederung des Exponats werden Fragen zu Herkunft und Alter fachkundig geklärt.

Richtig alte Bücher, die irgendwo im Keller liegen, sind manchmal ein kleines Vermögen wert - oder aber völlig wertlos. Lohnt sich also eine kostspielige Restaurierung des Einbandes? Und wie steht es um die fachgerechte Lagerung und Aufbewahrung eines Buches oder eines Bildes?

40 Jahre Erfahrung im Handel wertvoller Bücher

Mit seiner fast 40-jährigen Erfahrung im internationalen Handel mit wertvollen Büchern bietet das Antiquariat von Marlies und Helmut R. Lang in Rennerod diese Möglichkeit der Beratung bei der Nachlass-Sichtung. Beginnend mit einer genauen Zustandsbeschreibung und Beurteilung des Bucheinbandes, des verwendeten Papiers, der Typografie und der vorhandenen Illustrationen fügen sich viele Fakten zur abschließenden Bewertung zusammen.

Die "Büchersprechstunde" ist kostenlos. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, bitten Marlies und Helmut R. Lang unbedingt um Anmeldung. Die aktuellen Corona-Vorsichtsregeln (2G) sind einzuhalten. Nähere Informationen und Terminvergaben gibt es unter Telefon 0 26 64-227.