Hausbesitzer erwischt in Mademühlen Einbrecher

Symbolfoto: Philipp von Ditfurth/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DRIEDORF-MADEMÜHLEN - Driedorf-Mademühlen (jöw). Der Besitzer eines Hauses in Mademühlen hat am helllichten Tag zwei Einbrecher verscheucht. Nun fahndet die Herborner Polizei nach den beiden Tätern.

Um kurz vor 15 Uhr überraschte der Hausbesitzer die beiden Männer, als diese sich gerade an der Balkontür und an einem Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Im Seifen zu schaffen machten.

Die beiden verhinderten Einbrecher flüchteten daraufhin. Nach Angaben des Hausbesitzers sollen sie 45 bis 55 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein und ein ungepflegtes Erscheinungsbild haben. Einer der Männer habe einen Hut getragen.

Die Ermittler hoffen nun auf weitere Zeugen, die zur Tatzeit vielleicht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts beobachtet haben, Hinweise nimmt die Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50 entgegen.