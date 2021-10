Heisterberger sammeln für Flutopfer

Spende: Heisterbergs Ortsvorsteher Andreas Göbel (links) übergibt den symbolischen 3000-Euro-Scheck in Kirchdaun an seinen Amtskollegen Anton Gieraths (rechts). Foto: Peter Plass

DRIEDORF-HEISTERBERG - So eine Aktion hat es in dem kleinen Dorf noch nie gegeben: Auf Initiative von Andreas Göbel haben die Ortsbeiratsmitglieder bei den Heisterbergern 3000 Euro als Spende für Flutgeschädigte in Kirchdaun im Ahrtal eingesammelt. Der Geldbetrag soll vom dortigen Ortsvorsteher gezielt verwendet werden. "Dass diese Aktion so erfolgreich wird, hätte ich nie geglaubt", sagte Göbel vor seiner Abfahrt nach Kirchdaun. "So ein großes Ausmaß an Solidarität mit den Opfern der Flutkatastrophe macht mich stolz auf meine Heisterberger Mitbürger."

Am Zielort angekommen, übergab er die Spendensumme an seinen sichtlich bewegten Amtskollegen, Ortsvorsteher Anton Gieraths.