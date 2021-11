"Hitlergruß" nicht öffentlich genug - Freispruch

Die Auseinandersetzung eines 58-Jährigen mit Driedorfs Bürgermeister Carsten Braun am Eingang des Campingplatzes am Heisterberger Weiher landet in zweiter Instanz am Landgericht in Limburg. Das spricht den erstinstanzlich Verurteilten frei, Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen öffentlich verwendet zu haben. Foto: Christoph Weber