Hohenroths Wehr stimmt Fusion mit Heisterbergs Löschtruppe zu

Das Gerätehaus in Hohenroth: Die Löschtruppe aus dem Driedorfer Ortsteil stimmt für eine Fusion mit der Löschtruppe im benachbarten Heisterberg. Foto: Christian Hoge

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DRIEDORF-HOHENROTH/-HEISTERBERG - "Ja" zum nächsten Zusammenschluss: Die Freiwillige Feuerwehr von Hohenroth hat sich in ihrer Jahreshauptversammlung einstimmig für eine Fusion mit den Brandschützern aus Heisterberg ausgesprochen - am Standort der vier Kilometer entfernten Nachbarn.

Auf das Vorhaben war bereits Anfang des Jahres im Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Brandschutz in Driedorf verwiesen worden. Nun muss die Heisterberger Löschtruppe noch zustimmen. "Dann können wir die Fusion formal in die Wege leiten", sagte Bürgermeister Carsten Braun (CDU) in der Gemeindevertretung.

2020 schlossen sich bereits die Einsatzabteilungen von Mademühlen und Münchhausen zusammen.