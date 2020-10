Hubschrauber fliegt Driedorfer Biker ins Krankenhaus

Symbolfoto: Andreas Arnold/dpa

DRIEDORF-ROTH - Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer aus Driedorf ist am Sonntag um 12.20 Uhr bei einem Unfall in Roth schwer verletzt worden. Der Biker war noch innerörtlich gerade auf der Zufahrt zur Bundesstraße B 255 in Richtung Herborn unterwegs, als von rechts ein Auto aus der Rother Straße fuhr und ihm die Vorfahrt nahm.

Die 77 Jahre alte Frau am Steuer VW Golf hatte das Zweirad beim Linksabbiegen übersehen, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad vom Typ BMW 1200 GS kam. Der 63-Jährige stürzte und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Die 77-Jährige aus Stockhausen im Westerwaldkreis bliebt bei dem Unfall unverletzt.

Die Polizei schätze den Sachschaden an Auto und Motorrad auf rund 19 500 Euro.