Hyundai überschlägt sich bei Waldaubach

DRIEDORF-WALDAUBACH - Zwei Leichtverletzte und ein kaputtes Auto sind die Bilanz eines Unfalls am Montag auf der Bundesstraße B 414 bei Waldaubach. Gegen 13.15 Uhr war der Fahrer eines Hyundai-SUV von der "Spinne" in Richtung Landesgrenze unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam das Auto der 46-jährigen Betzdorfers nach links von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Graben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Rettungswagen brachten den Fahrer und seine 55-jährige Beifahrerin in Krankenhäuser. Der SUV hat laut Polizei nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.