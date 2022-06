In Münchhausen ist wieder Dreschhallenmarkt

Dreschhallenmarkt in Driedorf: Die nächste Auflage steigt am Freitag. Foto: Förderverein Münchhausen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DRIEDORF-MÜNCHHAUSEN - Driedorf-Münchhausen (red). Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist der Dreschhallenmarkt zurück in Münchhausen. Nach dem erfolgreichen (Neu-)Auftakt im Mai findet das zweite Markttreiben am Freitag, 10. Juni, von 11 bis 17 Uhr an und in der alten Dreschhalle in dem Driedorfer Ortsteil statt.

An rund 30 Ständen haben Besucher die Wahl zwischen beispielsweise Schinken- und Käsespezialitäten, Olivenölen, hessischen Wurstspezialitäten, Obst und Gemüse, Eiern, Honig, Weinen, Likören und Bränden sowie Brot.

Förderverein schildert für Besucher Parkflächen aus

Auch Wolle und Handarbeitszubehör, Dekoware und vieles mehr werden angeboten. Außerdem warten Gratis-Kaffee und leckere, selbst gebackene Kuchen auf Abnehmer.

Der Förderverein Münchhausen weist darauf hin, dass zum Parken die Seitenstraßen genutzt werden können. Es werden auch wieder ausgeschilderte Parkflächen zur Verfügung stehen.