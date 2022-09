In Münchhausen ist wieder Dreschhallenmarkt. Foto: Förderverein Münchhausen

Jetzt teilen:

DRIEDORF-MÜNCHHAUSEN - Driedorf-Münchhausen (red). Der Förderverein Münchhausen und die Driedorfer Vereine richten am Freitag, 9. September, den nächsten Dreschhallenmarkt aus. Von 11 bis 17 Uhr kann in und an dem historischen Gebäude jeder vor Ort einkaufen und sich mit anderen treffen. Denn längst ist er auch zu einem kleinen Kommunikationsmittelpunkt in der Region geworden.

Angeboten werden vor allem regionale Produkte. Zudem gibt es Kaffee und Kuchen.

Der Dreschhallenmarkt ist nach Angaben von Münchhausens Ortsvorsteher Manfred Mauer ein von der Leader Region geförderter Bauernmarkt. Er sei 2018 ins Leben gerufen worden, um den Menschen im ländlichen Raum eine Möglichkeit zu geben, vor Ort einzukaufen und sich zu treffen. Der Dreschhallenmarkt wird von Mai bis Oktober an jedem zweiten Freitag im Monat angeboten.