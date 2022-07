In Roth steigt die Dreschhallenkirmes

Dann ist das ganze Dorf auf den Beinen: Am Sonntag ziehen Vereine und andere Gruppen durchs Dorf. Archivfoto: Siegfried Gerdau

DRIEDORF-ROTH - Tanzen, feiern, den Festzug anschauen - zwei Jahre musste die Dreschhallenkirmes - im Volksmund "Rohrer Körmes"genannt - in Roth pausieren. Jetzt ist aber wieder so weit, und in dem Westerwalddorf soll es wieder rundgehen.

Von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Juli, soll unter dem Motto "Rohrer Körmes - Klaa, awwer oha" die Dreschhallenkirmes wieder ausgiebig gefeiert werden.

"Silverbirds" sorgen

wieder für Stimmung

Los geht es am Freitag um 20 Uhr mit der Kirmes-Disco. Dann wird DJ Julian beliebte Hits auflegen, um das Partyvolk auf die Dorfkirmes einzustellen. Der Eintritt für den Disco-Abend kostet 5 Euro. Für Samstagabend konnte der Förderverein Roth wieder die Tanz- und Unterhaltungskapelle "Silverbirds" aus Herbornseelbach gewinnen. Mit ihrem breiten musikalischen Repertoire an Oldies, Volks- und Stimmungsmusik sowie aktuellen Hits möchte die Band die Stimmung in der Dreschhalle anheizen. Los geht der Samstagabend um 20 Uhr, der Eintritt kostet 6 Euro.

Weiter geht es am Sonntag um 11 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen in der Dreschhalle. Höhepunkt ist der traditionelle, kleine Festumzug ab 14 Uhr durchs Dorf. An dem Umzug kann jeder teilnehmen.

Anschließend spielen nochmals die "Silverbirds" in der Dreschhalle auf, bevor um 18 Uhr eine Verlosung mit vielen Preisen startet.