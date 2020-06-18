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Donnerstag, 18.06.2020 - 15:57
3 min

"Kann Ehrenamt nicht leisten": Driedorf Träger für Ganztag?

Bisher ist der Förderkreis der Westerwaldschule Träger des "Paktes für den Nachmittag". Das will nun die Gemeinde übernehmen. Die Politik diskutiert auch über die Elternbeiträge.

Christian Hoge: Redakteur Dillenburg
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
Geht in Driedorf bald in sein zweites Schuljahr: der "Pakt für den Nachmittag". Ab August möchte die Gemeinde die Trägerschaft übernehmen. Symbolfoto: Thorsten Gutschalk/dpa

Geht in Driedorf bald in sein zweites Schuljahr: der "Pakt für den Nachmittag". Ab August möchte die Gemeinde die Trägerschaft übernehmen. Symbolfoto: Thorsten Gutschalk/dpa

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PAKT FÜR DEN NACHMITTAG

In Hessen gibt es den "Pakt für den Nachmittag" seit dem Schuljahr 2015/16, die ersten Schulen aus dem Lahn-Dill-Kreis waren 2017 an Bord. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt von Land und Schulträgern, das den Ausbau von Ganztagsangeboten im Bereich der Grundschulen stärken soll.

Ziele der Kooperationsvereinbarung sind unter anderem eine bessere individuelle Förderung sowie eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Eltern.

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Driedorf Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Driedorf
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