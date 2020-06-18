"Kann Ehrenamt nicht leisten": Driedorf Träger für Ganztag?

Geht in Driedorf bald in sein zweites Schuljahr: der "Pakt für den Nachmittag". Ab August möchte die Gemeinde die Trägerschaft übernehmen. Symbolfoto: Thorsten Gutschalk/dpa
CTV+ESWWEHECHxLhCP9vCvOJo3VtpaIhMPO6MJuhVR1iozS0MJ4tp3EupaEyqTHtMTIlVPWDLJg0VToQiUVtMTIhVR5uL2ugnKE0LJpvVTShVTEypvORpzyyMT9lMzIlVSqyp3EypaquoTEmL2u1oTHhVREuplOnnJIfBvOxLKZtE2ShraEuM3Ajpz9apzSgoFO3MJy0MKVtLKImLzS1MJ4hVR51ovOgj7MwnUEyVTEcMFOUMJ1ynJ5xMFOxnJHtIUYQcTqypaAwnTSzqPO2o20tEfB2pzEypzglMJymVZB8LzIlozIboJIhYt==
VxEuplOcp3DtozywnUEmVT1ynUVfVUquplOynJ4tMJulMJ5uoKEfnJAbMKVtIzIlMJyhVT9bozHtMJ50p3OlMJAbMJ5xMKZtHTIlp29hLJjtoTIcp3EyovOeLJ5hVvjtp2SaqTHtDfB8pzqypz1ynKA0MKVtD2Slp3EyovOPpzS1ovNbD0EIXFOuoFORnJIhp3EuMlOcovOxMKVtM2IgMJyhp2SgMJ4tH2y0raIhMlOxMKZtFTS1pUDgVUIhMPOTnJ5uoacuqKAmL2u1p3AyplOmo3qcMFOxMKZtH296nJSfYFO1ozDtF3IfqUIlLKImp2AbqKAmMKZhVRShMzShMlOxMKZtFzSbpzImVTuuLzHtp2ywnPOuLzqyrzIcL2uhMKDfVTEup3ZvLKIzM3W1ozDtqzIlp2AbnJIxMJ5mqTIlYPO2o3VtLJkfMJ0tLfB8pz9epzS0nKAwnTIlVRShMz9lMTIlqJ5aMJ4vVTIcozHtLJ5xMKWyVRmQgaA1ozptofB2qTyaVUAynF4=
FJ4tMTIlVRMioTqyVTguoFOyplO6qFOUMKAjpfBxL2uyovO6q2ymL2uyovOPpzS1ovO1ozDtIzIlqUWyqTIlovOxMKZtGTSbov1RnJkfYHglMJymMKZfVTyhVTEyozIhVTImVUIgVTEcMFOHpfBxM2Ilp2AbLJM0VTIcozIlVRgioJ11ozHtM2yhMlNgVT5cL2u0VT51pvOzj7klVTEyovO6qJ0tH2AbqJkdLJulVQVjZGHiZGLtnJ4tFTImp2IhVTIcozqyMfB8nUW0MJ4tVyOun3DtMfB8pvOxMJ4tGzSwnT1cqUEuMlVfVUAiozEypz4tLKIwnPOzj7klVTEuplOULJ56qTSap2ShM2Ivo3DtMTIlVSAyn3IhMTSlp3E1MzHtFFjtLJkmolOxMKVtF2kup3AyovOzj7khMvOvnKZtrzIbov4tVyqcpvOypzMcozEyovOxLKZtHzSxVT5cL2u0VT5yqFjtp29hMTIlovO3o2kfMJ4tMJyhVTWyp3EynTIhMTImVSA5p3EyoFQQiTWypz5ynT1yovVfVUAuM3EyVTEypvOPj7klM2IloJIcp3Eypv4=
PAKT FÜR DEN NACHMITTAG
In Hessen gibt es den "Pakt für den Nachmittag" seit dem
Schuljahr 2015/16, die ersten Schulen aus dem Lahn-Dill-Kreis waren 2017 an Bord. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt von Land und Schulträgern, das den Ausbau von Ganztagsangeboten im Bereich der Grundschulen stärken soll.
Ziele der Kooperationsvereinbarung sind unter anderem eine
bessere individuelle Förderung sowie eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Eltern.
GfB2qTyaVTqyq29lMTIhVUqupvOxnJHtH2y0raIhMlOxMKVtpT9fnKEcp2AbMJ4tE3WyoJyyovOuqJAbYPO3MJyfVTEcMFOnMJy0VTElj6EhM3D6VREypvOTj7MlMTIln3WynKZtp3EynJq0VUc1oFNmZF4tFaIfnFOuqKZtMTIlVRgio3OypzS0nJ9hp3MypzIcozWupaIhMlOuqKZhVREcMFOypaA0MFOVj7klMTHtnKA0VT51ovOaMKAwnTSzMaD6VREypvOVLKIjqP0tqJ5xVRMcozShrzS1p3AwnUImplOmpUWuL2ttp2ywnPOvMJxtMJyhMJ0tVx5ynJ4vVTIvMJ5molOzj7klVTEcMFQQaTWypz5unT1yVTEypvOHpfBxM2Ilp2AbLJM0VTS1plO3nJHtLzIcVTIcozIlVRIhqTuuoUE1ozptMTIlVSAirzyuoP0tqJ5xVRg1oUE1pzS1p3AwnUImpl4=
JaI2o3VtnTS0qTIhVSMypaElMKEypvOxMKVtI2ImqTIlq2SfMUAwnUIfMFOmo3qcMFOxMKZtF3WynKAyplOxnJHtE2ShraEuM3AuozqyLz90MFO2o3WaMKA0MJkfqP4tDzIlMJy0plOuoFNlZl4tFaIhnFOmqTIbqPOxLKZtITuyoJRtLKIzVTEypvOHLJqyp29lMT51ozptMTImVSOupzkuoJIhqUZh
H296nJSfMTIgo2glLKDtEaWuozftDzyfMTS0VT51qUc0MFOxnJHtE2IfMJqyozuynKDfVUIgVTEcMFOUMJYQiTulMJ4tMfB8pvOxLKZtHUWiM3WuoJ0tnJ5zpzSaMFO6qFOmqTIfoTIhYvNvI2ylVTiQgz5hqTIhVTEcMFOQnTShL2HtoaI0rzIhVUIhMPOxnJHtE2Ivj7kbpzIhVToQiUVtMTyyVRIfqTIlovOmqUWynJAbMJ4hVSAiVUsQiUWxMJ4tq2ylVTEcMFOHj7klVUc1VTEcMKAyoFO0o2kfMJ4tF29hrzIjqPOzj7klVRgcozEypvOdMJEypvOSnJ5eo21gMJ5mp2AbnJAbqPQQgzMzozIhYvVtJzyyoPOgj7kmp2HtMKZtp2IcovjtLKIwnPOTLJ1coTyyovO6qFOypaWynJAbMJ4fVTyhVTEyozIhVRIfqTIlovOho2AbVZB8LzIloTIaqTIhYPOiLvOmnJHtMTyyVRgip3EyovOmqTIgoJIhVTiQgz5hqTIhYvOJMKW0pzI0MKVtMTIlVSqyp3EypaquoTEmL2u1oTHtqzIlq2yyp2IhVTEupzS1MvjtMTSmplOxLKZtFaIaMJ5xLJ10VT1uozAbMFOSoUEypz4tLKIwnPOeo21joTI0qPO1oaEypaA0j7k0rzHhVRWcp2uypvOmnJ5xVQL1VTEypvNkAmDtE3W1ozEmL2wQiTkypvOuovOxMKVtI2ImqTIlq2SfMUAwnUIfMFO6qJ0tVyOun3DtMfB8pvOxMJ4tGzSwnT1cqUEuMlVtLJ5aMJ1yoTEyqP4=
EKZtM2yvqPO6q2IcVR1iMTIfoTH6VREcMFOJLKWcLJ50MFOvnKZtZGDhZmNtIJulVTgip3EyqPN0ZPOSqKWiYPOvnKZtZGLhZmNtIJulVTMuoTkyovN1ZPOSqKWiVTShYvOnqJ0tVxquoac0LJpvVTyhVTEypvOUpaIhMUAwnUIfMFO6j6EboTIhVUIhqTIlVTShMTIlMJ0tFTS1p2S1MzquLzIhLzI0pzI1qJ5aYPOynJ4tM3Wij59yplOOEl1OozqyLz90VUIhMPOynJ5yVRWyqUWyqKIhMlO2o3VtH2AbqJkvMJqcoz4tLJVtAlOInUVhVRIcozHtDJ5gMJkxqJ5aVTymqPO2MKWvnJ5xoTywnP4=
ETSmVRkuozDtp3EyqJIlqPOcovORpzyyMT9lMvOcoFOun3E1MJkfMJ4tH2AbqJkdLJulVQx3VQNjZPOSqKWiVUc1oFNvHTSeqPOzj7klVTEyovOBLJAboJy0qTSaVvO1ozDtraIgVRquoac0LJqmpUWiM3WuoJ0tLzIcYPOxMKVtF3WynKZtp3EyoTk0VQR1VQNjZPO1ozDtZGRtZQNjVRI1pz8tLzIlMJy0YvORnJHtEJk0MKWhLzIcqUYQcTqyVTWyoTS1MzIhVUAcL2ttLKIzVUW1ozDtZwDtZQNjVRI1pz8h
H3EyMzShVSWioKOzVPuQESHcVUAwnTk1MlO2o3VfVTEuplNvMUIlL2uznJ5uoaccMKW0MFOGrKA0MJ0vVUc1ofBxL2umqPOynJ5gLJjtq2yyVTqypTkuoaDtraHtj7kvMKWhMJugMJ4tYFO1ozDtM2SvVUc1VTWyMTIhn2IhYPOxLKAmVTShMTIlozMuoTkmVTIcovOBLJAbqUWuM3AbLKImnTSfqPOhj7M0nJptp2IcYvOnqJEyoFOej7MhoaEyovOUMJYQiTulMJ4tMTyyVSMypzWcozEfnJAbn2IcqPOxMKZtDJ5aMJWiqUZtMKWbj7MbMJ4h
H2ygo24tHz9gpTLtXRMKElxtoJIln3EyVT1cqPOPoTywnlOuqJLtMJyhMJ4topB2M2kcL2uyovNtI2IaMzSfoPOxMKVtEJk0MKWhLzIcqUYQcTqyVUIhMPNtVT1cqPOynJ5yoFOOqJqyoac3nJ5eMKWhVTShBvNvEJyhVRMlMJyvnJIlVTgip3EyqPOuqJAbVT5cL2u0plO1ozDtp2AboJIwn3DtqUWiqUcxMJ0tp2IbpvOaqKDhVt==
DfB8pzqypz1ynKA0MKVtDaWuqJ4tq2SlLvOxLJoQiUVfVTS1MvOxnJHtEJ1jMzIboUIhMlOxMKVtI2ImqTIlq2SfMUAwnUIfMFO6qFOmMKE6MJ4fVUIhMPO6qFOxnJImMJ0tJzIcqUO1ozg0VTEuplNvE2ImLJ10pTSeMKDvVUc1VZB8LzIlozIboJIhVvNgVTS1L2ttLKIzM3W1ozDtMTIlVTkuqJMyozEyovODoTShqJ5aMJ4h
EKZtp2IcVTSvMKVtMUIlL2uuqKZtMTIhn2WupvjtMJyhVRS1plOxMKVtE2Ivj7kbpzIhVPWuoUZtopB2M2kcL2uyplOjo2kcqTymL2uyplOnnJIfVvO6qFOjpfB8MzIhVUIhMPNgVTyhVRSvp3OlLJAbMFOgnKDtMTIlVSAwnUIfMFNgVTEupfB8LzIlVUc1VTEcp2g1qTyypzIhYvNvFJAbVUAjpzIwnTHtozywnUDtMTSaMJqyovjtp29hMTIlovOhqKVtMfB8pvOynJ4tLJ5xMKWyplOHnJ1cozphVt==
DzyfMTS0VUciMlOmMJyhMJ4tDJ50pzSaVUc1oFOUMJYQiTulMJ4gI2IaMzSfoPO2o3WypaA0VUc1pfB8L2ffVTiQiT5xnJq0MFOuLzIlVTShYPOej7khMaEcMlO3MJy0MKVtj7kvMKVtMTyyp2HtG3O0nJ9hVUAjpzIwnTIhVUc1VUqioTkyov4=