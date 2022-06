Karten für Blasmusik gewinnen

Jetzt teilen:

DRIEDORF - Zeit für Kultur: Unter dem Motto "100 Prozent Blasmusik" lädt der Musikverein Driedorf für Samstag, 25. Juni, zu einem Konzert ins Driedorfer Bürgerhaus ein. Wir verlosen Karten.

In den vergangenen Monaten haben die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Andreas Germann einen bunten Strauß böhmischer und mährischer Blasmusikstücke einstudiert. Das Repertoire reicht von Klassikern von Ernst Mosch und neuen Interpretationen von Alexander Pfluger und Holger Mück über Polka und Marsch bis hin zu Walzer. Das Konzert im Driedorfer Bürgerhaus beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei allen Musikerinnen und Musikern, der Gärtnerei Heibel sowie der Metzgerei Sonntag zum Preis von 8 Euro. An der Abendkasse sind Eintrittskarten für 10 Euro erhältlich.

Für das Konzert verlosen wir viermal jeweils zwei Karten. Rufen Sie dafür einfach am heutigen Dienstag, 21. Juni, um 10 Uhr unter 02771-874 401 an. Die ersten vier Anrufer gewinnen. Danach wird die Leitung geschlossen. Die Karten können gegen Vorlage des Personalausweises an der Abendkasse abgeholt werden.