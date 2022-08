"Kirbachtaler" kommen nach Münchhausen

Die Kirbachtaler aus Waldsolms stehen für Blasmusik. Am 20. August kommen sie nach Münchhausen. Foto: Kirbachtaler

DRIEDORF-MÜNCHHAUSEN - Driedorf-Münchhausen (hog). Nach zwei Jahren Pause ist es die erste Musikveranstaltung in der Dreschhalle: Da der Kirmestermin in Münchhausen nicht stattfinden konnte, kommen die "Kirbachtaler" und das "Trio Krainerlogie" am Samstag, 20. August, in den Driedorfer Ortsteil.

Die "Kirbachtaler" widmen sich der Blasmusik in all ihren Facetten - benannt haben sie sich nach dem Kirbach, der durch ihre Heimatgemeinde Waldsolms fließt. Die Formation setzt sich aus sieben Musikern und einem Gesangsduo zusammen. Zu hören sind sowohl traditionelle Blasmusik als auch eine breite Palette an Stimmungstiteln - zum Mitsingen und Mittanzen. Unterwegs sind die "Kirbachtaler" derzeit unter dem Titel ihrer CD zum fünfjährigen Jubiläum: "Ehrlich, Herrlich, Blasmusik".

Das Konzert in der Dreschhalle in Münchhausen beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf sechs Euro und an der Abendkasse acht Euro. Vorverkaufsstelle ist bei Hans Eyer (Limburger Str. 20 in Münchhausen) und Post Punkt (Heunwiese 2 in Driedorf).