Sonntag,
26.07.2020 - 11:00
1 min
Krombacher spendet Rettungshundestaffel 2500 Euro
Die Arbeit der 25 Mitglieder der "BRH Rettungshundestaffel am Rothaarsteig" wurde nun mit einer 2500-Euro-Spende der Krombacher Brauerei gewürdigt.
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