Krombachtalsperre: Mann rettet 83-Jährige nach Sturz ins Eis

Eissegeln: Dieser Freizeitbeschäftigung sollte man nur auf dafür freigegebenen Eisflächen nachgehen. Am Wochenende war das Eis der Krombachtalsperre zwischen Mademühlen und Rehe auf dem Westerwald schon nicht mehr dick genug, als zwei 83-Jährige mit ihrem Eissegler darauf unterwegs waren. Prompt brach das Eis und sie stürzen ins Wasser. Ein 53 Jahre alter Mann konnte sie retten.

DRIEDORF-MADEMÜHLEN - Mit einer selbstlosen Aktion hat ein 53 Jahre alter Mann ein Paar gerettet, das in das eiskalte Wasser der Krombachtalsperre eingebrochen war. Der Mann und die Frau waren am Samstag mit ihrem Eissegler auf der gesperrten und nicht mehr tragfähigen Eisfläche unterwegs gewesen, wie die Polizei am Montagnachmittag mitgeteilt hat.

Weit gekommen waren die beiden nicht: Nur etwa 50 Meter vom Ufer entfernt brach das Eis gegen 13.30 Uhr. Das Fatale: Die beiden 83-Jährigen stürzten aus ihrem Eissegler, fielen ins Wasser und konnten sich nicht mehr daraus befreien.

Retter bringt die alte Frau mit einem Surfbrett an Land

Ihr Glück: Ein 53-Jähriger hatte den Unfall mitbekommen: Er alarmierte weitere Helfer und machte sich dann auf den Weg. Zunächst griff er sich eine Leiter und arbeitete sich vorsichtig auf dem Eis bis zu dem Pärchen hervor. Mit der Leiter konnte er den Eissegler stabilisieren, sodass sich die beiden Senior im Wasser am Mast festhalten konnten. Daraufhin rannte der Mann zurück ans Ufer und kehrte mit einem Surfbrett zu den Verunglückten zurück. Er stieg ins Wasser, zog die Frau auf das Surfbrett und brachte sie sicher ans Land zurück.

83-Jähriger muss stark unterkühlt ins Krankenhaus

An der Krombachtalsperre waren mittlerweile Rettungskräfte eingetroffen, die sich um die unterkühlte Frau kümmerten und auch ihren Mann aus dem Wasser zogen. Der Helfer blieb unverletzt.

Die Frau konnte nach einer notärztlichen Untersuchung vor Ort wieder entlassen werden. Ein Rettungswagen transportierte ihren gleichaltrigen Mann mit starken Unterkühlungen ins Dillenburger Krankenhaus. Beide leben in Butzbach und bewohnen in der unmittelbaren Nähe der Talsperre ein Ferienhaus.

"Das reaktionsschnelle Handeln bewahrte das Pärchen vor schwereren Folgen", hielt Polizeisprecher Guido Rehr in seiner Mitteilung fest.