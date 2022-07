KTM 300 EXC-F in Waldaubach gestohlen

Verschwunden: Mit diesem Foto sucht die Kriminalpolizei nach dem Verbleib des auffälligen KTM-Motorrads. Repro: Polizei

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DRIEDORF-WALDAUBACH - Ein unbekannter Dieb hat in Waldaubach ein Motorrad gestohlen. In der Nacht auf Mittwoch, so vermeldete es Polizeisprecherin Kerstin Müller, am Freitag ist dort eine weiß-orangefarbene KTM verschwunden.

Demnach hatte der Besitzer das auffällige Motorrad vom Typ KTM 300 EXC-F am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr zuletzt in der Garage eines Einfamilienhauses in der Straße Am Hainberg gesehen. Am nächsten Morgen gegen 10 Uhr war es weg. Die Maschine ist etwa 7500 Euro wert.

Besitzer und Polizei hoffen auf Zeugen. Wer zur besagten Zeit am Hainberg oder in der näheren Umgebung Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des Motorrades geben kann, ist gebeten, sich mit den Ermittlern der Kriminalpolizei unter Telefon 02771-9070 in Verbindung zu setzen.