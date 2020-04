Lehrerinnen und Landfrauen nähen Masken für Westerwaldschule

Zehn Helferinnen haben sich ins Zeug gelegt: selbst genähte Stoffmasken für Schüler und Lehrer der Westerwaldschule in Driedorf. Foto: Westerwaldschule

Driedorf (red). Seit Montag läuft auch in Driedorf wieder Unterricht: Die Abschlussklassen der Gesamtschule sind an die Westerwaldschule zurückgekehrt. Damit Schüler und Lehrer Schutzmasken tragen können, wie es wegen der Corona-Pandemie empfohlen wird, haben zehn freiwillige Helferinnen zu Nähmaschine und Stoff gegriffen.

Sonja Fuchs, die in Driedorf das Fach Arbeitslehre unterrichtet, machte den Anfang und nähte in ihrer Freizeit Mund- und Nasenschutzmasken in verschiedenen Größen und Ausführungen. Sabine Reis, die Leiterin der Näh-AG an der Schule, schloss sich an, und dann kamen noch acht Mitglieder des Driedorfer Landfrauenvereins dazu.