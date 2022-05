Liveticker: Wer wird Bürgermeister in Driedorf?

Jetzt teilen:

Weiterführende Links

Jetzt teilen:

DRIEDORF - Zwei Kandidaten, ein Ziel: In Driedorf steht an diesem Sonntag die Bürgermeisterwahl an. Wer macht das Rennen?

In der Westerwaldgemeinde kandidieren Amtsinhaber Carsten Braun (CDU) und sein Herausforderer Felix Voigt (SPD). Wir berichten mit einem Live-Ticker aus dem Driedorfer Bürgerhaus.

17:30 Uhr: Genau 3997 Menschen sind in den neun Driedorfer Ortsteilen wahlberechtigt. Im Vorfeld war das Interesse an der Wahl groß. Schon an der letzten Bürgermeisterwahl vor sechs Jahren beteiligten sich bemerkenswerte 71,3 Prozent der Wahlberechtigten. 30 Minuten bleiben noch, um die Stimme in einem der Wahllokale abzugeben.

17:45 Uhr: Müssen die Kandidaten in Driedorf zittern oder steht der Westerwaldgemeinde ein klares Votum bevor? Sollte das Ergebnis nur ansatzweise dem von 2016 gleichen, könnte es spannend werden. Mit 44 Stimmen Vorsprung setzte sich Braun damals hauchdünn gegen Vorgänger Dirk Hardt (SPD) durch.