Markus Topitsch auf Platz eins der Driedorfer CDU-Liste

Führt die Liste der Driedorfer CDU an: Markus Topitsch. Archivfoto: Klaus Dieter Schwedt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DRIEDORF - Die Driedorfer CDU hat ihre Liste für die Kommunalwahl am 14. März 2021 aufgestellt. Mit dabei sind 31 Namen - ganz vorne stehen Markus Topitsch, der Vorsitzende der Gemeindevertretung, und die Vorsitzende Helge Enners.

Nicht auf der Liste taucht Bürgermeister Carsten Braun auf. Der Christdemokrat hatte vor fünf Jahren für die Gemeindevertretung kandiert - vier Monate später wurde er zum Rathauschef gewählt. In manchen anderen Kommunen treten auch Bürgermeister zur Kommunalwahl an. Um ein Mandat anzunehmen, müssten sie allerdings ihr Amt niederlegen - was eher unwahrscheinlich sein dürfte.

Gewählt wurden die Kandidaten in einer Versammlung, die der Herborner CDU-Landtagsabgeordnete Jörg Michael Müller leitete. In der Lokalpolitik wollen die Christdemokraten für ein konstruktives Miteinander werben. Hinter dem Motto "Wir alle für Driedorf" stehe einerseits die Haltung der CDU-Bewerber, sagt Enners. "Das ist aber auch als Appell für die zukünftige Gremienarbeit zu verstehen."

KANDIDATEN FÜR DIE KOMMUNALWAHL Folgende Personen bewerben sich bei der Kommunalwahl für die Driedorfer CDU um ein Mandat für die Gemeindevertretung: 1. Markus Topitsch (Driedorf), 2. Helge Enners (Roth), 3. Stefan Rompf (Heiligenborn), 4. Andreas Wolf (Heisterberg), 5. Riccarda Reif (Driedorf), 6. Jochen Stahl (Mademühlen), 7. Christoph Reif (Driedorf), 8. Miriam Jupe (Münchhausen), 9. Axel Gonschorowski (Mademühlen), 10. Gert Rode, 11. Silke Georg, 12. Markus Christ, 13. Guido Welter (alle Driedorf), 14. Karin Kegel (Roth), 15. René Neutzner (Heisterberg), 16. Manfred Mauer (Münchhausen), 17. Robin Peuser (Mademühlen), 18. Peter Groos (Driedorf), 19. Michael Weis (Seilhofen), 20. Vanessa Göbel (Heiligenborn), 21. Christian Will (Mademühlen), 22. Silas Braun (Mademühlen), 23. Andrea Klaas (Driedorf), 24. Rainer Kegel (Roth), 25. Joseph Rihm jun. (Driedorf), 26. Sabrina Bieler (Hohenroth), 27. Andreas Balcer (Driedorf), 28. Nils Braun (Mademühlen), 29. Luise-Katharina Stöber (Driedorf), 30. Willi Müller (Roth), 31. Klaus Bastian (Münchhausen).

Enners und Rompf folgen

auf Platz zwei und drei

Topitsch hebt die Bedeutung der Entscheidungen für die "Bildungskommune" hervor. Driedorf biete "verlässliche Bildungs- und Betreuungsangebote" - als Träger von Kitas, mit dem "Pakt für den Ganztag" und mit der kommunalen Jugendpflege in Verbindung mit der Sozialarbeit an der Westerwaldschule.

Fraktionsvorsitzender Stefan Rompf, der auf Platz drei der Liste kandidiert, betont: "Die ruhige und zielführende Arbeit soll auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden." Dazu verweist er unter anderem auf Anträge zum Bürgerbus und zu "lebendigen Ortskernen", aber auch auf die Sicherung der Nahversorgung, Infrastrukturprojekte und die Vermarktung von Gewerbeflächen.