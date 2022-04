Modellbaufans treffen sich

Bahnnostalgie: In der Westerwaldhalle in Rennerod treffen sich große und kleine Modellbau-Fans. Foto: Simplex-Team Rennerod

RENNEROD - Das wird viele Modellbauer freuen: Nach fast zweijähriger, corona-bedingter Zwangspause findet am kommenden Sonntag, 10. April, wieder eine Modellspielzeug-Börse des Simplex-Teams in der Westerwaldhalle in Rennerod statt.

Von 11 bis 16 Uhr wird für die Besucher ein umfangreiches Angebot von Modelleisenbahnen, Modellautos und technischem Spielzeug allgemein auf Händlertischen bereitgestellt. Für Kurzweil soll diesmal eine Spielbahn für Kinder mit viel Signalsteuerung sorgen. Außerdem wird eine HO-Winteranlage mit Automatik-Steuerung gezeigt. Die Veranstaltung wird unter den gültigen Corona-Auflagen stattfinden. Ein Bewirtungsangebot gibt es nicht.

