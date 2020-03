Münchhausener bieten Nachbarschaftshilfe

Einkaufen: Dafür und für andere Belange gibt es nun auch im Driedorfer Ortsteil Münchhausen eine Nachbarschaftshilfe. Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Driedorf-Münchhausen (red). Die Coronakrise führt auch in Münchhausen zu einer Solidaritätsaktion: Der Ortsbeirat und der Förderverein haben nun eine Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen.

Im Zweifel einfach bei den Ansprechpartnern melden

Sie unterstützt Menschen, die wegen ihres Alters, einer Immunschwäche oder wegen einer Vorerkrankung durch das Coronavirus besonders gefährdet sind oder die sich in Quarantäne befinden, bei alltäglichen Besorgungen wie Lebensmitteleinkäufen, Postgängen, Abholen von Medikamenten oder "Gassigehen".

Die "Macher" sagen: "Wendet Euch im Zweifelsfalle auch in anderen Belangen, in denen Ihr Unterstützung benötigt, an den Ortsbeirat oder den Förderverein."

Ansprechpartner sind: Monika und Manfred Mauer, Bastiansweg 21, Telefon 0 27 75-95 33 01, E-Mail: manfred.mauer@gmx.net; Jürgen Schönberger, Bastiansweg 22, Telefon 0 27 75-452, E-Mail: jodosch@live.de; Kerstin Wüstenhöfer, Zum Hofacker 4, Telefon 0 27 75-76 20, E-Mail: wuestenhoefer.andreas@t-online.de; Evelin und Hans Eyer, Limburger Str. 20, Telefon 0 27 75-87 39, E-Mail: hanseyer@t-online.de.