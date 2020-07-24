Freitag, 24.07.2020 - 05:31
7 min
Nach Spendenwelle und OP: Mathilda kann laufen
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
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FIBULAAPLASIE
Nur 1 von 100 000 Neugeborenen leidet in Deutschland unter einer beidseitigen Fibulaaplasie, die auch einseitig auftreten kann. Bei dieser Krankheit fehlen die Wadenbeinknochen
Die Ursache der Fehlbildung ist bislang nicht bekanntFibulaaplasie tritt häufig auch in Verbindung mit Fehlbildungen am Fuß sowie einer Verkürzung des Unterschenkels auf.
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