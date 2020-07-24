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Freitag, 24.07.2020 - 05:31
7 min

Nach Spendenwelle und OP: Mathilda kann laufen

Die Geschichte bewegte die Region: Die kleine Mathilda aus Driedorf-Mademühlen hat eine seltene Krankheit. Eine riesige Spendenwelle und eine OP haben jetzt ihr Leben verändert.

Christian Hoge: Redakteur Dillenburg
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
Steht stolz auf den Beinen: Die zweijährige Mathilda kam mit der Fehlbildung Fibulaaplasie auf die Welt - und kann nur dank einer OP laufen. Foto: Christian Bellinghausen

Steht stolz auf den Beinen: Die zweijährige Mathilda kam mit der Fehlbildung Fibulaaplasie auf die Welt - und kann nur dank einer OP laufen. Foto: Christian Bellinghausen

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Fotos
Steht stolz auf den Beinen: Die zweijährige Mathilda kam mit der Fehlbildung Fibulaaplasie auf die Welt - und kann nur dank einer OP laufen. Foto: Christian Bellinghausen

Steht stolz auf den Beinen: Die zweijährige Mathilda kam mit der Fehlbildung Fibulaaplasie auf die Welt - und kann nur dank einer OP laufen. Foto: Christian Bellinghausen

Glückliche Familie: Anita und Christian Bellinghausen mit ihren Kindern Wilhelm und Mathilda. Foto: Familie Bellinghausen

Glückliche Familie: Anita und Christian Bellinghausen mit ihren Kindern Wilhelm und Mathilda. Foto: Familie Bellinghausen

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FIBULAAPLASIE

Nur 1 von 100 000 Neugeborenen leidet in Deutschland unter einer beidseitigen Fibulaaplasie, die auch einseitig auftreten kann. Bei dieser Krankheit fehlen die Wadenbeinknochen

Die Ursache der Fehlbildung ist bislang nicht bekanntFibulaaplasie tritt häufig auch in Verbindung mit Fehlbildungen am Fuß sowie einer Verkürzung des Unterschenkels auf.

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Weiterführende Links
Die kleine Mathilda darf zur Therapie in die USA
Mathilda bangt um ihre Therapie in New York
Laufen, damit Mathilda laufen kann
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