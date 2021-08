Neues DLRG-Rettungsboot heißt "Aquarius"

Benjamin Klein (5) und Christoph Reif tauften das neue DLRG-Rettungsboot mit Sekt. Foto: Siegfried Gerdau

DRIEDORF - Die ersten Einsätze hat das Boot bereits hinter sich. Nun ist es auch getauft. "Aquarius" heißt das 12 000 Euro teure Wasserfahrzeug der DLRG Dill, mit dem die Lebensretter auf der Krombachtalsperre für Sicherheit sorgen. Das Vorgängermodell hatte 25 Jahre auf dem Buckel.

Der Name wurde per Ausschreibung ermittelt. Namensgeber ist das Fleisbacher Ehepaar Bettina und Volker Schmitt. Die Idee zu diesem Namen sei ihnen gekommen, als sie eine Sendung über die Apollo- 13-Mission gesehen hätten. Nach einer Explosion war die Mondfähre "Aquarius" das "Rettungsboots" für die Besatzung.

Über die zahlreichen Gäste und aktiven Mitglieder, die trotz Nieselregens zur Bootstaufe gekommen waren, freute sich besonders der Vorsitzende des DLRG-Bezirks Dill, Norman Scheiter. Friedemann Hensgen von der Rittal Foundation hatte sich mit einem symbolischen Scheck eingefunden.

Retter müssen für ihre

Arbeit gut ausgestattet sein

Die Stiftung, die in diesem Jahr zehn Jahre alt wird, steuerte 4000 Euro zum Kauf des Wasserfahrzeugs bei. Für Hensgen "sehr gut angelegtes Geld". "Schwimmen ist von elementarer Wichtigkeit", sagte er in seiner Rede und daher müsse man den DLRG mit finanziellen Mitteln gut ausstatten, damit die Mitglieder ihre ehrenamtliche, segensreiche Rettungsarbeit für alle Wassersportler erledigen können. Christoph Reif taufte in Vertretung von Driedorfs Bürgermeister Carsten Braun gemeinsam mit dem kleinen Benjamin Klein aus Rehe das mit Blumen geschmückte Rettungsboot mit dem Inhalt zweier Sektgläser. Informationen und Kontakt: 0 64 49-7 17 68 54. E-Mail: info@bez-dill.dlrg.de.