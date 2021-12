Ohna Maria Myers gewinnt Westerwaldschul-Vorlesewettbewerb

Siegerehrung des Vorlesewettbewerbs der Westerwaldschule Driedorf (v.l.): Benjamin Leinberger, Gewinnerin Ohna Maria Myers, Schulleiterin Susanne Kuhlmann-Wohner, Joshua Schluchter und Dominik Grubbe. Foto: Westerwaldschule Driedorf

DRIEDORF - Ohna Maria Myers heißt die Siegerin des Vorlesewettbewerbs an der Westerwaldschule in Driedorf. Sie hatte sich zuvor in klasseninternen Vorentscheiden für die Teilnahme am Schulwettbewerb qualifiziert.

Die vier Teilnehmer präsentierten ihren Mitschülern des sechsten Jahrgangs und der Jury ihre Bücher und lasen eine ausgewählte, eingeübte Textstelle vor. Im Anschluss daran stellten alle ihre Lesekompetenz an einem für sie fremden Text unter Beweis. Bei allen Teilnehmern konnte man die Freude an Büchern und am Lesen spüren, sodass es für die Jury keine leichte Entscheidung war. Siegerin Ohna Maria Myers setzte sich mit ihrem Vortrag aus dem Buch "Die drei Fragezeichen Kids - In der Schatzhöhle" durch, gefolgt von Benjamin Leinberger mit "Luis und Lena - Die Zahnlücke des Grauens", Joshua Schluchter mit "Harry Potter - Der Stein der Weisen" und Dominik Grubbe mit "Die drei Fragezeichen und der Jadekönig". Sie vertritt nun die Westerwaldschule beim Kreisentscheid.