Oldtimer kippt am Potsdamer Platz um

Bei Driedorf verunglückt ein Oldtimer.

DRIEDORF - Mit leichten Verletzungen haben die Insassen eines Oldtimers einen Unfall am Potsdamer Platz in der Nähe von Driedorf überstanden. Die beiden aus Remagen stammenden Oldtimerfans waren im Rahmen der Herborner Schloss-Rallye unterwegs.

Gegen 14 Uhr wollten sie am Sonntag in dem Kreisel in Richtung Rennerod abbiegen. Nach Angaben des Fahrers habe sich das Gaspedal des historischen Volvos verhakt, heißt es in einer Polizeimeldung der Polizei. Folge: Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen durchfuhr die abschüssige Bankette, geriet in Schieflage und kippte auf die Beifahrerseite.

Rettungswagen transportierten das Paar zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus. Der Volvo war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Angaben zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch nicht machen.