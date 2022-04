Pinkelpause endet in Driedorf an einer Hauswand

Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DRIEDORF - "Sein dringendes Bedürfnis", so formulierte es Polizeisprecher Guido Rehr am Freitag, sei am Donnerstag in Driedorf einem berauschten Opel-Fahrer zum Verhängnis geworden.

Demnach habe der gegen 21.40 Uhr in der Straße Zum Höllberg gestoppt, sei ausgestiegen und habe dort auf eine Wiese gepinkelt. "Nachdem er wieder in seinem Wagen saß", so Rehr weiter, "war er aufgrund seiner Alkoholisierung offensichtlich nicht mehr in der Lage, sein Fahrzeug zu bedienen, und sein Opel rollte die abschüssige Straße hinab. Die Rückwärtsfahrt ging einen kleinen Hang hinunter und endete an einer Hauswand."

Die Polizei ließ den Driedorfer in ein Alkoholschnelltestgerät pusten. Ergebnis: 2,16 Promille. Auf der Herborner Wache musste er eine Blutprobe abgeben. Außerdem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Die Schäden an Opel, Hangbepflanzung und der Hauswand schätzt die Polizei auf mindestens 3000 Euro. Auf den Fahrer kommt eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.