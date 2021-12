Polizei beschlagnahmt Auto eines 29-Jährigen

Symbolfoto: Pattilabelle/stock.adobe.com

DRIEDORF - Da er sich offenbar immer wieder unter Drogeneinfluss hinter das Steuer seines Skodas setzte, haben Herborner Polizisten nun das Auto eines Driedorfers beschlagnahmt. Das hat Polizeisprecherin Kerstin Müller am Dienstag berichtet.

Eine Streife habe den 29-Jährigen am ersten Weihnachtsfeiertag um kurz nach 20.30 Uhr in Driedorf in der Wilhelmstraße angehalten. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorzeigen: Er besitzt keinen. Zudem ergaben sich den Beamten Hinweise auf Drogenkonsum. Ein freiwillig absolvierter Test habe positiv auf Amphetamin reagiert, berichtet Müller.

Daraufhin musste der Driedorfer zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Polizeistation nach Herborn. Da der Driedorfer bereits mehrfach mit seinem Skoda unter Drogeneinfluss gefahren und dabei erwischt worden war, ordnete die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme des Skodas an. Auf den Mann kommen nun Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss zu.