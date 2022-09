Rother feiern ihr Kartoffelfest

Jetzt teilen:

Rappelvoll ist die örtliche Dreschhalle beim 21. Rother Kartoffelfest gewesen. Die Besucher strömten in Scharen in den Driedorfer Ortsteil, um sich vom MGV "Hoffnung", den Landfrauen, dem Langlaufclub, dem Ortsbeirat, der Freiwilligen Feuerwehr, dem Sportverein, den Westerwaldborussen und dem Hauskreis verwöhnen zu lassen. Auf der Speisekarte standen Zwetschgenknödel, Kartoffelsuppe, Kartoffelpuffer, Schupfnudeln mit Kraut, Bratkartoffeln mit Blutwurst, Heringssalat mit Pellkartoffeln, Westerwälder Kartoffel-Gemüse-Topf und dreierlei Kartoffelsalat mit Würstchen. Außerdem gab es eine große Auswahl an selbst gebackenen Kuchen. Für Unterhaltung sorgte der Musikverein Driedorf. Der Gewinn aus der Veranstaltung ist wie immer für einen guten Zweck bestimmt und fließt diesmal in die Modernisierung der Dreschhalle. Foto: Thorsten Blöcher