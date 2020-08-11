Dienstag, 11.08.2020 - 08:30
4 min
Rotmilan, schmale Pfade und der höchste Berg des Westerwalds
Von Katrin Weber
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DER RUNDWEG
Länge: 13 Kilometer.
Höhenmeter: rund 200.
Dauer: Rund vier Stunden.
Strecke: Premium hoch zwei - die Strecke führt bis auf rund vier Kilometer ausschließlich auf dem Westerwaldsteig und dem Rothaarsteig. Die Wege, oft schmale Pfade, sind sehr gut zu begehen. Hier und da gilt erhöhte Aufmerksamkeit, denn auf losem Schotter lässt es sich weder gut laufen noch gut Fahrrad fahren, aber diese Abschnitte sind wenige und sehr kurz.
Anreise und Parken: Mit dem Auto auf die K 83. Am Heisterberger Weiher befinden sich öffentliche Parkplätze. Wer lieber mit dem ÖPNV zum Start fahren möchte, der steigt am Wochenende am Herborner Busbahnhof in die "Blaue Linie" ein.
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