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Dienstag, 11.08.2020 - 08:30
4 min

Rotmilan, schmale Pfade und der höchste Berg des Westerwalds

Premium - diese Auszeichnung für den Westerwaldsteig und den Rothaarsteig ist verdient. "Ferien zu Fuß" führt auf ihnen rund um Heisterberg und Waldaubach: ein "Best of Westerwald".

Von Katrin Weber
Rastplatz Nummer drei: Mit Blick auf Waldaubach und weit darüber hinaus lässt sich die Vesper genießen. Foto: Katrin Weber

Rastplatz Nummer drei: Mit Blick auf Waldaubach und weit darüber hinaus lässt sich die Vesper genießen. Foto: Katrin Weber

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Fotos
Rastplatz Nummer drei: Mit Blick auf Waldaubach und weit darüber hinaus lässt sich die Vesper genießen. Foto: Katrin Weber

Rastplatz Nummer drei: Mit Blick auf Waldaubach und weit darüber hinaus lässt sich die Vesper genießen. Foto: Katrin Weber

Diese Wiesen gehören zum Naturschutzgebiet Aubachtal, an dem die Strecke liegt. Foto: Katrin Weber

Diese Wiesen gehören zum Naturschutzgebiet Aubachtal, an dem die Strecke liegt. Foto: Katrin Weber

Weiter geht es durch das nächste Naturschutzgebiet: Feuerheck bei Waldaubach. Foto: Katrin Weber

Weiter geht es durch das nächste Naturschutzgebiet: Feuerheck bei Waldaubach. Foto: Katrin Weber

Zweite Rast: Zwei Stühle und zwei Tische - was will man als Wanderer mehr für eine Rast unter der Westerwaldsonne. Foto: Katrin Weber

Zweite Rast: Zwei Stühle und zwei Tische - was will man als Wanderer mehr für eine Rast unter der Westerwaldsonne. Foto: Katrin Weber

Am Wegesrand: Eine Königskerze kurz vor der Waldaubacher Grillhütte. Foto: Katrin Weber

Am Wegesrand: Eine Königskerze kurz vor der Waldaubacher Grillhütte. Foto: Katrin Weber

"Best of" Westerwaldsteig: Dieser Pfad gehört ganz sicher dazu. Foto: Katrin Weber

"Best of" Westerwaldsteig: Dieser Pfad gehört ganz sicher dazu. Foto: Katrin Weber

Nahe der Fuchskaute sind Infotafeln am Rothaarsteig aufgestellt, die unter anderem über die Bewirtschaftung der Flächen informieren. Foto: Katrin Weber

Nahe der Fuchskaute sind Infotafeln am Rothaarsteig aufgestellt, die unter anderem über die Bewirtschaftung der Flächen informieren. Foto: Katrin Weber

An der Grillhütte Waldaubach kann man nicht nur rasten, sondern auch - als Kind - klettern. Foto: Katrin Weber

An der Grillhütte Waldaubach kann man nicht nur rasten, sondern auch - als Kind - klettern. Foto: Katrin Weber

Nach der Grillhütte Waldaubach stößt die Strecke auf den Rothaarsteig. Foto: Katrin Weber

Nach der Grillhütte Waldaubach stößt die Strecke auf den Rothaarsteig. Foto: Katrin Weber

In der Nähe von Waldaubach bietet sich diese Aussicht. Foto: Katrin Weber

In der Nähe von Waldaubach bietet sich diese Aussicht. Foto: Katrin Weber

Wieder auf dem Westerwaldsteig geht es zunächst auf schmalen Pfaden durch die Wälder. Foto: Katrin Weber

Wieder auf dem Westerwaldsteig geht es zunächst auf schmalen Pfaden durch die Wälder. Foto: Katrin Weber

Wandern wie man es sich vorstellt: Breiter wird's auf diesem Abschnitt nicht. Foto: Katrin Weber

Wandern wie man es sich vorstellt: Breiter wird's auf diesem Abschnitt nicht. Foto: Katrin Weber

Der Wald als "Kühlschrank": Bei sommerlichem, teilweisem schwülem Wetter sind die Wege durch den Wald eine willkommene Abkühlung. Foto: Katrin Weber

Der Wald als "Kühlschrank": Bei sommerlichem, teilweisem schwülem Wetter sind die Wege durch den Wald eine willkommene Abkühlung. Foto: Katrin Weber

Auch über Wiesen findet man den schmalen Pfad des Westerwaldsteigs leicht. Foto: Katrin Weber

Auch über Wiesen findet man den schmalen Pfad des Westerwaldsteigs leicht. Foto: Katrin Weber

Premium, wo man hinschaut: Die Runde um Heisterberg und Waldaubach hat für Wanderfreunde einiges zu bieten. Foto: Katrin Weber

Premium, wo man hinschaut: Die Runde um Heisterberg und Waldaubach hat für Wanderfreunde einiges zu bieten. Foto: Katrin Weber

Und noch ein Naturschutzgebiet, das bei der Natur durchwandert wird: Bremershube bei Heisterberg. Foto: Katrin Weber

Und noch ein Naturschutzgebiet, das bei der Natur durchwandert wird: Bremershube bei Heisterberg. Foto: Katrin Weber

Am Heisterberger Weiher ist Start der 13-Kilometer-Tour rund um Heisterberg und Waldaubach. Foto: Katrin Weber

Am Heisterberger Weiher ist Start der 13-Kilometer-Tour rund um Heisterberg und Waldaubach. Foto: Katrin Weber

Etwas oberhalb des Heisterberger Weihers bietet sich dem Wanderer diese erste Aussicht. Foto: Katrin Weber

Etwas oberhalb des Heisterberger Weihers bietet sich dem Wanderer diese erste Aussicht. Foto: Katrin Weber

Auf den ersten Kilometern ab dem Start führt der Westerwaldsteig auf einem herrlichen Pfad durch den Wald. Foto: Katrin Weber

Auf den ersten Kilometern ab dem Start führt der Westerwaldsteig auf einem herrlichen Pfad durch den Wald. Foto: Katrin Weber

Unsere Redakteurin Katrin Weber hat sich wieder "auf die Socken gemacht" und ist eine 13 Kilometer lange Runde um Heisterberg und Waldaubach gewandert. Am Ende sollte sich jeder Wanderer eine Auszeit auf eine der Liegen auf dem Damm des Heisterberger Weihers gönnen. Foto: Katrin Weber

Unsere Redakteurin Katrin Weber hat sich wieder "auf die Socken gemacht" und ist eine 13 Kilometer lange Runde um Heisterberg und Waldaubach gewandert. Am Ende sollte sich jeder Wanderer eine Auszeit auf eine der Liegen auf dem Damm des Heisterberger Weihers gönnen. Foto: Katrin Weber

Geschafft: Kurz vor Sonnenuntergang sind das Ziel und die Liegen auf dem Damm des Heisterberger Weihers erreicht. Foto: Katrin Weber

Geschafft: Kurz vor Sonnenuntergang sind das Ziel und die Liegen auf dem Damm des Heisterberger Weihers erreicht. Foto: Katrin Weber

Als Premiumwanderweg macht sich Westerwaldsteig alle Ehre. Foto: Katrin Weber

Als Premiumwanderweg macht sich Westerwaldsteig alle Ehre. Foto: Katrin Weber

Erste Rast: Nach knapp zwei Kilometern verlassen wir den Westerwaldsteig und legen eine Verschnaufpause mit Aussicht ein. Foto: Katrin Weber

Erste Rast: Nach knapp zwei Kilometern verlassen wir den Westerwaldsteig und legen eine Verschnaufpause mit Aussicht ein. Foto: Katrin Weber

Der Weg führt an den Ortsrand von Heisterberg, dann gleich weiter daran vorbei. Foto: Katrin Weber

Der Weg führt an den Ortsrand von Heisterberg, dann gleich weiter daran vorbei. Foto: Katrin Weber

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DER RUNDWEG

Länge: 13 Kilometer.

Höhenmeter: rund 200.

Dauer: Rund vier Stunden.

Strecke: Premium hoch zwei - die Strecke führt bis auf rund vier Kilometer ausschließlich auf dem Westerwaldsteig und dem Rothaarsteig. Die Wege, oft schmale Pfade, sind sehr gut zu begehen. Hier und da gilt erhöhte Aufmerksamkeit, denn auf losem Schotter lässt es sich weder gut laufen noch gut Fahrrad fahren, aber diese Abschnitte sind wenige und sehr kurz.

Anreise und Parken: Mit dem Auto auf die K 83. Am Heisterberger Weiher befinden sich öffentliche Parkplätze. Wer lieber mit dem ÖPNV zum Start fahren möchte, der steigt am Wochenende am Herborner Busbahnhof in die "Blaue Linie" ein.

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Weiterführende Links
Hier gibt es die GPX-Datei zur Strecke
Hier gibt es eine Karte der Strecke als PDF-Datei
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