Sicherheit in Badeseen: Wie viel kann Driedorf tun?

Aus zwei Gründen ist ein geplanter Antrag der SPD-Fraktion in der Driedorfer Gemeindevertretung gescheitert. Der Vorschlag betraf den Eintritt am Heisterberger Weiher und an der Krombachtalsperre bei Mademühlen: Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sollte dieser in den Sommerferien kostenlos sein - ebenso wie für Schüler, Studenten und Auszubildende.

Allerdings lag der Antrag Driedorfs Parlamentspräsident Markus Topitsch (CDU) nicht rechtzeitig vor. Die Frist, um diesen einzureichen, endet zehn Tage vor dem nächsten Sitzungstermin. Theoretisch können auch Dringlichkeitsanträge gestellt werden. Damit diese auf der Tagesordnung landen, müssen jedoch zwei Drittel der Gemeindevertreter zustimmen. Da am Dienstagabend zu wenige Parlamentarier im Driedorfer Bürgerhaus waren, war diese Option aber rechnerisch nicht möglich