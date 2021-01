SPD will Driedorfs Infrastruktur verbessern

Er ist der Spitzenkandidat der Driedorfer Sozialdemokraten: Helmut Stahl. Foto: SPD Driedorf

DRIEDORF - "Wer seine Heimat liebt, macht sie besser!" - mit diesem Slogan und Helmut Stahl als Spitzenkandidat gehen die Driedorfer Sozialdemokraten in die Kommunalwahl am 14. März.

Die SPD der Westerwaldgemeinde hat eine Liste mit 19 Männern und Frauen aufgestellt und verabschiedet, die sich um ein Mandat für die Gemeindevertretung bewerben. An der Spitze steht Helmut Stahl. Der Mademühlener ist derzeit ihr Fraktionsvorsitzender und zugleich ein Stellvertreter von Parlamentspräsident Markus Topitsch (CDU).

"In den nächsten Jahren soll es eines unserer Ziele sein, die Infrastruktur unserer Kommune, bei ausgewogener Einnahme- und Ausgabenpolitik, kontinuierlich zu verbessern", sagt Stahl. Ungeachtet dessen wolle die SPD in der nächsten Wahlperiode "klotzen und nicht kleckern".

Auf Platz zwei der Liste steht der gelernte Betriebswirt Frank Bildat. "Es darf nur der meckern, der auch versucht, es besser zu machen!", sagt der Driedorfer, der derzeit dem Haupt- und Finanzausschuss vorsteht.

KANDIDATEN FÜR DIE KOMMUNALWAHL Folgende Personen bewerben sich bei der Kommunalwahl für die Driedorfer SPD um ein Mandat für die Gemeindevertretung: 1. Helmut Stahl (Mademühlen), 2. Frank Bildat (Driedorf), 3. Kim Gräb (Driedorf), 4. Karsten Simon (Münchhausen), 5. Sebastian Sonntag, 6. Hartmut Heuser (beide Driedorf), 7. Frank Heidrich (Heiligenborn), 8. Pia Werdnik (Münchhausen), 9. Felix Voigt (Mademühlen), 10. Niklas Schwarz (Driedorf), 11. Thomas Stahl, 12. Markus Maitz, 13. Volker Münch (alle Mademühlen), 14. Karin Betz (Hohenroth), 15. Fabio Reith, 16. Ludger Wagener, 17. Hans-Jörg Merkelbach (alle Driedorf), 18. Stephan Grüger (Mademühlen), 19. Dirk Hardt (Driedorf).

Fünf Personen stehen

erstmals auf der SPD-Liste

Fünf neue Namen finden sich auf der Liste: Kim Gräb (23 Jahre), Pia Werdnik (30 Jahre), Felix Voigt (28 Jahre), Niklas Schwarz (32 Jahre) und Fabio Reith (22 Jahre). Keine Kandidaten hat die SPD aus den Ortsteilen Heisterberg, Roth, Seilhofen und Waldaubach.

Die SPD will zehn Themen in den Vordergrund ihrer Arbeit rücken, an erste Stelle eine Verbesserung der ärztlichen Versorgung. Für die 5358 in der Gemeinde stehe derzeit nur ein Allgemeinmediziner zur Verfügung. Außerdem möchte die SPD die Bürger wieder vermehrt in die Entscheidungsprozesse in der Gemeinde einbeziehen.