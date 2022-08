Spiegelunfall im Begegnungsverkehr bei Driedorf

Jetzt teilen:

HERBORN-HÖRBACH - Herborn-Hörbach (jöw). Die Herborner Polizei sucht einen Autofahrer, der am Freitag auf der Bundesstraße B 255 in Höhe von Hörbach einen Unfall ausgelöst hat. Nach ihren Angaben überholte er um 16.20 Uhr in Richtung Herborn einen weißen Kleinbus, geriet dabei aber offenbar auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer eines entgegenkommender Ford GC Kombi musste deswegen nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam der Kombi von der Straße ab und prallte gegen einen Leitpfosten.

Den Schaden am Ford gibt die Polizei mit 2000 Euro an, den Schaden am Leitpfosten mit 100 Euro.

Die Ermittler in Herborn hoffen nun auf weitere Zeugen für das Geschehen und bitten unter Telefon 0 27 72-4 70 50 um Hinweise, die zur Aufklärung dieser Unfallflucht beitragen können.