Spiegelunfall im Begegnungsverkehr bei Driedorf

DRIEDORF - Die Herborner Polizei sucht einen an einem Unfall beteiligten Autofahrer: Nach ihren Angaben war eine 71-Jährige am Sonntag um 10.30 Uhr mit ihrem silbernen Opel Insignia auf der Landesstraße L 3044 vom B 255-Kreisverkehr "Potsdamer Platz" in Richtung Driedorf unterwegs, als ihr ein Auto entgegenkam und im Vorbeifahren die beiden Außenspiegel auf den Fahrerseiten der Pkw kollidierten. Das entgegenkommende Auto fuhr weiter, ohne dass sich der Fahrer um den rund 350 Euro teuren Schaden kümmerte. Die Polizei bittet um Hinweise auf ihn oder sein Auto, bei dem es sich eventuell um einen hellen Dacia handelt, unter Telefon 0 27 72-4 70 50.