Spielgeräte sorgen an der Westerwaldschule für Bewegung in den Pausen

Die Westerwaldschüler in Driedorf freuen sich: An der neuen Ausleihhütte gibt es neue Spielgeräte für die Pausen. Foto: Westerwaldschule Driedorf

DRIEDORF - Trotz coronabedingter Einschränkungen: Die Schulgemeinde der Westerwaldschule in Driedorf hat für die warme Jahreszeit das Spielangebot in den Pausen erweitert. Konnten sich bislang hauptsächlich Grundschüler Spielgeräte ausleihen, so ist dies nun auch für die Schüler ab Klasse 5 möglich. Die Voraussetzung dafür schafft die neue Ausleihhütte.

Schüler organisieren

das Projekt in Eigenregie

Das Projekt wird von den Schülern selbst organisiert. So ist jeder einmal in der Situation, Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig Nutzer zu sein. Eine Arbeitsgruppe hatte sich mit der Umsetzung befasst. Mit Unterstützung der Schüler des Arbeitslehreunterrichts der neunten und zehnten Klassen konnte die Hütte in Eigenregie errichtet und das Inventar katalogisiert und eingeräumt werden. Schulleiterin Susanne Kuhlmann-Wohner, freute sich bei der Einweihung über "dieses schöne Angebot, das dazu beiträgt, die Sozialkompetenz der Schüler durch das gemeinsame Spielen weiter zu stärken." Sie dankte allen Beteiligten für die Umsetzung und das gute Hand-in-Hand-Arbeiten und sagte weiter: "Zukünftig haben die Schülerinnen und Schüler durch das erweiterte Pausenangebot die Möglichkeit, eine noch aktivere und lebendigere Zeit an der Westerwaldschule zu verbringen." Dem konnten sich die anwesenden Schüler und Lehrer nur anschließen.