Spielzeug en masse: Willkommen in der Kinderzeit

Die Weihnachtsbäckerei: In der Ringstraße in Rehe gibt es sie. Foto: Tanja Eckel

"Willkommen in der Kinderzeit": So lautet das Motto von Monika und Frieder Kroppach für ihr privates Museum in Rehe. Nicht nur ihr Wohnhaus, sondern auch die gegenüberliegende Scheune beherbergt eine schier unglaubliche Menge von Erinnerungen an die Kindheit. Foto: Tanja Eckel