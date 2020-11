Steinhaufen, Brunnen, Mauern: Fudenhausen ist Geschichte

Länge: 10,5 Kilometer.

Höhenmeter: rund 130.

Dauer: etwa vier Stunden.

Strecke: Die Strecke lässt sich sehr gut und bequem laufen. Anfangs führt sie auf asphaltiertem Weg, der dann in einen gut befestigten Waldweg übergeht. Auch der Rückweg von der Wüstung Fudenhausen nach Driedorf bedarf keiner besonderen Ausrüstung. Wanderschuhe sollten dennoch selbstverständlich sein. Hinter Seilhofen führt der Weg mitten über eine große Wiese - eine schöne Abwechslung.

Anfahrt und Parken: Wer mit dem Auto nach Driedorf fährt, sollte die öffentlichen Parkplätze entweder am Spielplatz Junkernschloss oder am Rathaus (beide an der Weilburger Straße) ansteuern.