Susanne Kuhlmann-Wohner leitet nun Driedorfs Westerwaldschule

Urkunde und Blumen für die neue Leiterin der Westerwaldschule in Driedorf (v.l.): Susanne Kuhlmann-Wohner mit Schulamtsdezernentin Ines Gräfe. Foto: Westerwaldschule Driedorf

Driedorf (red). Die Driedorfer Westerwaldschule hat eine neue Leiterin: Schulamtsdezernentin Ines Gräfe hat Susanne Kuhlmann-Wohner offiziell als Direktorin in ihr Amt eingeführt.

Die Zeremonie fand während einer Konferenz im Driedorfer Bürgerhaus statt. Da der neuen Direktorin besonders die Weiterentwicklung des Ganztagsangebots und die Deutschförderung am Herzen liege, sei dem Schulamt die Wahl leichtgefallen, sagte Gräfe. Positiv, dass ein nahtloser Übergang geglückt sei, nachdem Gabriele Dietrich als bisherige Leiterin in den Ruhestand gegangen ist.

Dem schloss sich Bürgermeister Carsten Braun (CDU) an. Er bezeichnete den bereits erfolgten Einstieg in die Zusammenarbeit zwischen der neuen Schulleiterin und der Kommune als gelungen.

In Driedorf sei Kuhlmann-Wohner keine Fremde, sagte ihr Stellvertreter Dr. Wolfgang Faust: Als Referendarin habe sie vor 15 Jahren die Westerwaldschule kennengelernt, "heute kommst du als Schulleiterin zurück". Somit sei der Grundstein für eine gute Zusammenarbeit bereits gelegt und eine persönliche Basis geschaffen. Für Personalrat und Kollegium überreichte Tanja Fehling einen Blumengruß.

Zuletzt war sie Leiterin der Mittenaarer Alstedschule

Durch ihr vorheriges Amt als Leiterin der Johann-Heinrich-Alsted-Schule, der Haupt- und Realschule mit Förderstufe und Grundschule von Mittenaar, hat Kuhlmann-Wohner Erfahrungen in diesem Tätigkeitsbereich und in einem verbundenen Schulsystem gesammelt. In ihrer Antrittsrede sagte sie, sie habe es sich zum Ziel genommen, das bestehende Gute in Driedorf zu erhalten und an zu verbessernden Punkten arbeiten zu wollen. Ein Klima gegenseitiger Wertschätzung spiele für sie eine übergeordnete Rolle.