Total betrunken einen Unfall gebaut?

DRIEDORF-ROTH - Anwohner der Hofwiesenstraße in Roth haben am Dienstagabend die Herborner Polizei zu Hilfe gerufen: Gegen 22 Uhr hatten sie beobachtet, wie ein offensichtlich betrunkener Mann in einen VW einstieg und den Motor startete.

Als eine Streife dort ankam, saß der 43-Jährige schlafend im Auto. Die Beamten schauten sich den Wagen genauer an und entdeckten einen frischen Unfallschaden. Laut Polizei war der Driedorfer nicht in der Lage, einen Alkoholtest auszuführen. Die Streife nahm in vorläufig fest und mit zur Herborner Dienststelle. Auf dem Weg dorthin trat er im Fond des Polizei-Kleinbusses gegen eine Plexiglasscheibe und eine Lampe.

Angehörige mussten ihn

auf der Wache abholen

Auf der Wache nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe ab. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher, ehe Angehörige ihn abholten. Ihn erwarten Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht sowie Sachbeschädigung.

Anhand des Unfallschadens an dem schwarzen VW Touran geht die Polizei davon aus, dass der Driedorfer vor seiner Festnahme in einen Unfall verwickelt war. Möglicherweise hatte er eine Leitplanke oder ähnliches beim Vorbeifahren touchiert. Die Ermittler suchen nun nach dieser Unfallstelle und fragen: Wo sind seit Dienstagabend im Bereich Driedorf Beschädigungen aufgefallen? Wer hat einen Unfall mit einem schwarzen VW Touran beobachtet? Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.