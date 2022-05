Unbekannte demolieren einen Geldautomaten in Driedorf

Symbolfoto: Harald Kaster

DRIEDORF - Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Driedorf den Geldautomaten in der Sparkassenfiliale völlig demoliert. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen.

Gegen 4.40 Uhr habe eine Frau bei der Herborner Polizei angerufen und die Zerstörung des Automaten gemeldet, berichtet Polizeisprecherin Kerstin Müller. Sowohl die Tastatur als auch der Bildschirm des Geräts waren offenbar mit einem Stein kaputtgeschlagen worden. Der Schaden beträgt schätzungsweise 30 000 Euro.

Die Ermittler fragen nun: Wem sind am Montagabend oder später in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Sparkassenfiliale in der Wilhelmstraße aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50 entgegen.